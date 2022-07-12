ВСУ обстреляли российский поселок

Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле поселка Белая Березка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Белая Березка Трубческого района Брянской области, выпустив по нему 18 минометных снарядов. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел поселка городского типа Белая Березка Трубчевского района. На территорию поселка было выпущено порядка 18 минометных снарядов», — написал он.

По словам главы региона, пострадавших и жертв среди гражданского населения в результате обстрела нет.

7 июля после обстрела приграничного села Некислицы в Брянской области оказалась повреждена линия электропередачи. 6 июля ВСУ произвели артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района, зафиксировано около 18 выстрелов.

В этот же день об обстреле приграничных пунктов Глушковского района рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. Власти региона создали оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов ВСУ приграничных сел.