ВСУ обстреляли российский поселок
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Белая Березка Трубческого района Брянской области, выпустив по нему 18 минометных снарядов. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.
«Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел поселка городского типа Белая Березка Трубчевского района. На территорию поселка было выпущено порядка 18 минометных снарядов», — написал он.
По словам главы региона, пострадавших и жертв среди гражданского населения в результате обстрела нет.
7 июля после обстрела приграничного села Некислицы в Брянской области оказалась повреждена линия электропередачи. 6 июля ВСУ произвели артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района, зафиксировано около 18 выстрелов.
В этот же день об обстреле приграничных пунктов Глушковского района рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. Власти региона создали оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов ВСУ приграничных сел.