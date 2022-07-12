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ВСУ обстреляли российский поселок

Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле поселка Белая Березка со стороны ВСУ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Белая Березка Трубческого района Брянской области, выпустив по нему 18 минометных снарядов. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел поселка городского типа Белая Березка Трубчевского района. На территорию поселка было выпущено порядка 18 минометных снарядов», — написал он.

По словам главы региона, пострадавших и жертв среди гражданского населения в результате обстрела нет.

7 июля после обстрела приграничного села Некислицы в Брянской области оказалась повреждена линия электропередачи. 6 июля ВСУ произвели артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района, зафиксировано около 18 выстрелов.

В этот же день об обстреле приграничных пунктов Глушковского района рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. Власти региона создали оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов ВСУ приграничных сел.

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Марина Совина
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