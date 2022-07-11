Власти российского региона создали штаб для ликвидации последствий обстрелов ВСУ

Власти Курской области создали оперативный штаб для ликвидации последствий обстрелов ВСУ

Власти Курской области создали оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных сел. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы Курской области, в настоящее время штаб в основном работает в одном районе региона, однако при необходимости его деятельность будет распространена на все приграничные районы.

«У нас начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий от обстрелов. Сегодня в основном штаб работает на территории Глушковского района», — рассказал Старовойт.

7 июля в результате обстрела приграничного села Некислицы в Брянской области оказалась повреждена линия электропередачи. 6 июля ВСУ произвели артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района, зафиксировано около 18 выстрелов.

В этот же день об обстреле приграничных пунктов Глушковского района рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.