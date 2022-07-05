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В Брянской области сообщили об артобстреле со стороны ВСУ

Брянский губернатор Богомаз заявил об артобстреле ВСУ приграничного села Зерново

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района, зафиксировано порядка 18 выстрелов, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

Российский губернатор уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее в этот же день об обстреле приграничных пунктов Глушковского района сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино», — подчеркнул он.

29 июня сообщалось, что в селе Случевск Погарского района Брянской области был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Богомаз уточнил, что сбитый украинский дрон трижды пытался атаковать брянское село. Жертв и разрушений не последовало.

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Варвара Кошечкина
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