В Брянской области сообщили об артобстреле со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района, зафиксировано порядка 18 выстрелов, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
Российский губернатор уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее в этот же день об обстреле приграничных пунктов Глушковского района сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино», — подчеркнул он.
29 июня сообщалось, что в селе Случевск Погарского района Брянской области был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Богомаз уточнил, что сбитый украинский дрон трижды пытался атаковать брянское село. Жертв и разрушений не последовало.