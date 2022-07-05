В Брянской области сообщили об артобстреле со стороны ВСУ

Брянский губернатор Богомаз заявил об артобстреле ВСУ приграничного села Зерново

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района, зафиксировано порядка 18 выстрелов, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

Российский губернатор уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее в этот же день об обстреле приграничных пунктов Глушковского района сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино», — подчеркнул он.

29 июня сообщалось, что в селе Случевск Погарского района Брянской области был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Богомаз уточнил, что сбитый украинский дрон трижды пытался атаковать брянское село. Жертв и разрушений не последовало.