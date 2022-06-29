В граничащем с Украиной российском регионе сбили беспилотник ВСУ

Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитом украинском беспилотнике в селе Случевск

В селе Случевск Погарского района Брянской области был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что сбитый украинский дрон трижды пытался атаковать брянское село. Жертв и разрушений не последовало, пояснил Богомаз.

«Подразделения российской армии находятся в режиме повышенной боевой готовности и защищают наши территории!» — написал губернатор Брянской области.

Накануне беспилотник ВСУ был сбит восточнее Курска. По информации главы российского региона Романа Старовойта, жертв и разрушений удалось избежать.

В апреле над Курской областью уже сбивали беспилотники — российские системы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ неподалеку от села Боровское.