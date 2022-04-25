Российские ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Курской областью

Курский губернатор Старовойт сообщил о двух сбитых беспилотниках ВСУ в селе Боровское

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в селе Боровское Рыльского района. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram.

По словам губернатора, беспилотники были сбиты в небе в 4:15 утра по местному времени. «Жертв, пострадавших и разрушений нет. Ситуация полностью контролируется», — отчитался Старовойт.

1 апреля пожар произошел на нефтебазе в Белгороде. Выяснилось, что причиной возгорания стали авиаудары с двух вертолетов Ми-24, принадлежащих украинской авиации, зашедших на территорию России на малой высоте. Кроме нефтебазы была обстреляна типография.

Представитель украинского Минобороны Александр Мотузяник отказался подтвердить или опровергнуть факт нанесения авиаудара по нефтебазе.

