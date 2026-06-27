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14:31, 27 июня 2026Культура

Умер один из родоначальников цифрового искусства в России

Умер художник, один из родоначальников цифрового искусства в России Константин Худяков
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Константин Худяков

Константин Худяков. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве умер художник Константин Худяков. Об этом сообщила ТАСС его дочь Александра Худякова.

«Константин Васильевич умер дома сегодня утром в кругу семьи», — поделилась она.

Художнику был 81 год. В разные годы работал в области живописи, графики, сценографии и дизайна, затем сосредоточился на цифровом искусстве, создавая масштабные произведения с использованием компьютерной графики, 3D-моделирования.

Худяков также занимался развитием новых художественных технологий и был президентом Творческого союза художников России.

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