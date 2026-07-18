Дмитриев: ЕС и Британия больше всех пострадают от нового витка энергокризиса

Страны Европейского союза (ЕС) и Великобритания окажутся в числе главных проигравших от нового витка глобального энергетического кризиса. С таким заявлением в Х выступил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В публикации он отметил, что после временной паузы крупнейший в истории человечества энергокризис возобновляется на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, и наибольший удар придется по идеологически ориентированным ЕС и Великобритании.

При этом Дмитриев подчеркнул, что страны, проявляющие благоразумие, по-прежнему высоко ценят Россию как незаменимого и надежного партнера в энергетической сфере.

Ранее сообщалось, что по итогам первых четырех месяцев 2026 года поставки обогащенного урана из России в Евросоюз (ЕС) увеличились почти в восемь раз в деньгах в сравнении с тем же периодом 2025 года.