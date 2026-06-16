Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Европу

РИА Новости: Экспорт обогащенного урана из России в ЕС вырос в 7,9 раза в январе-апреле

По итогам первых четырех месяцев 2026 года поставки обогащенного урана из России в Евросоюз (ЕС) увеличились почти в восемь раз в деньгах в сравнении с тем же периодом 2025 года. О резком росте экспорта этого вида отечественной продукции в европейские страны сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

За отчетный период экспорт вырос в 7,9 раза год к году и достиг 163,5 миллиона евро. Почти половина от этой суммы пришлась на апрельские поставки. По итогам второго весеннего месяца стоимость поставок достигла максимума с ноября 2025-го и составила 89,8 миллиона евро.

Главным импортером российского обогащенного урана среди европейских стран оказалась Франция. Импортеры из этого государства в январе-апреле закупили ядерного топлива на общую сумму 141,2 миллиона евро. В топ-3 также вошли Германия (13,8 миллиона) и Нидерланды (почти 8,6 миллиона).

Несмотря на просьбы ряда европейских стран запретить поставки российского ядерного топлива, экспорт урана пока не вошел в санкционный список ЕС. Осенью прошлого года сообщалось о подготовке властей блока к поэтапному отказу от этого вида топлива из РФ, однако энергокризис, ставший следствием блокировки Ормузского пролива, может замедлить сроки принятия подобной меры, отмечают эксперты.