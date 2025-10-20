Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:15, 20 октября 2025Экономика

В Европе анонсировали запрет российского урана

Итконен: Еврокомиссия начнет работу над запретом на импорт урана из России
Вячеслав Агапов

Фото: FinnishGovernment / Wikimedia

Еврокомиссия (ЕК) готовится запретить импорт урана из России. Начало работы над этим процессом анонсировала представитель организации Ана Кайза Итконен, ее цитирует РИА Новости.

Ранее Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа и транзита топлива с 1 января 2026 года. При этом орган сохранил переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.

После запрета газа ЕК намерена добиться соответствующих ограничений и для ядерной энергетики.

«Мы хотим включить часть по ядерному топливу, имеется в виду поэтапное прекращение импорта урана в ЕС (Евросоюз — прим. «Ленты.ру») полностью... Цепочки поставок в сфере ядерной энергетики имеют свои особенности и сложности, которые нам нужно будет обсудить, прежде чем вносить предложение. Но, несмотря на это, мы четко даем понять, что предложение будет. Я не имею информации о конкретных временных рамках», — пояснила на брифинге Еврокомиссии Итконен.

Сетовавший, что на закупки российского газа в ЕС по-прежнему приходится более 13 процентов их объема, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен подчеркнул, что действие отказа не будет привязано к ситуации вокруг украинского конфликта и принимается навсегда.

Обсудить
Последние новости

Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

Володин заявил о приоритетном порядке рассмотрения одного законопроекта

В России одобрили упрощение оформления гражданства по рождению

В России ответили на слова Зеленского о возможном окончании конфликта на Украине

В ЕС рассказали о невообразимом требовании Украины

Военблогеры описали положение ВСУ у Покровска

В США назвали вероятную дату окончания шатдауна

Врач предупредила об опасности мороженого из магазина

Зеленского предупредили об «окончании шоу» после слов Трампа

Венгрия выступила с обвинениями в адрес ЕС из-за встречи Путина и Трампа

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости