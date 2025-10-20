Экономика
13:17, 20 октября 2025Экономика

Евросоюз утвердил запрет на транзит российского газа

Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил запрет на транзит российского газа в другие страны. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Принятый документ вводит юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России, при этом полный запрет вступит в силу с 1 января 2028 года. Запрет на транзит вступит в силу с 1 января 2026 года.

Отказ от прокачки российского топлива является ключевым в дорожной карте ЕС по прекращению зависимости от российских энергоносителей. Такую меру в Совете объясняют тем, что Россия якобы «использует поставки газа в качестве оружия», а также срывает поставки топлива, что оказывает существенное влияние на европейский энергетический рынок.

Материалы по теме:
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?
10 апреля 2025
Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?
6 мая 2025

«Энергетически независимая Европа — это более сильная и безопасная Европа. Несмотря на то, что в последние годы мы прилагали все усилия, чтобы отказаться от российского газа и нефти, мы еще не достигли этой цели. Поэтому крайне важно, чтобы председательствующая в ЕС Дания заручилась подавляющей поддержкой министров энергетики европейских стран в отношении законодательства, которое окончательно запретит поставки российского газа в ЕС», — заявил министр по вопросам климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагард.

При этом, как гласят данные европейской Статистической службы (Евростат), по итогам первых восьми месяцев 2025 года суммарные доходы России от поставок газа в страны Евросоюза увеличились примерно до 9,75 миллиарда евро. Совокупные доходы российских экспортеров от поставок газа в Европу выросли на 7,8 процента в сравнении с тем же периодом 2024 года. Главным импортером российского СПГ в ЕС в последний месяц лета стала Франция, закупившая этот вид топлива на общую сумму 251 миллион евро. В топ-3 по этому показателю также вошли Бельгия (139 миллионов) и Испания (67 миллионов).

