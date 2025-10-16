Экономика
14:02, 16 октября 2025Экономика

Европа нарастила закупки российского газа на фоне планов по отказу от него

ТАСС: Доходы РФ от поставок газа в ЕС выросли до 9,75 млрд евро в январе-августе
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

По итогам первых восьми месяцев 2025 года суммарные доходы России от поставок газа в страны Евросоюза (ЕС) увеличились примерно до 9,75 миллиарда евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейской Статистической службы (Евростат).

За отчетный период закупки трубопроводного топлива составили 4,1 миллиарда евро, а сжиженного природного газа (СПГ) — 5,7 миллиарда. В результате совокупные доходы российских экспортеров от поставок газа в Европу выросли на 7,8 процента в сравнении с тем же периодом 2024 года.

Главным импортером российского СПГ в ЕС в последний месяц лета стала Франция, закупившая этот вид топлива на общую сумму 251 миллион евро. В топ-3 по этому показателю также вошли Бельгия (139 миллионов) и Испания (67 миллионов). Трубопроводный газ из России в основном поступает в Венгрию и Словакию, его суммарные поставки в ЕС эксперты оценили в 465 миллионов евро в денежном выражении.

Наращивание закупок российского газа европейскими странами фиксируется на фоне усиливающегося давления Еврокомиссии (ЕК) на отдельные государства объединения. ЕК настаивает на необходимости избавления зависимости региона от основных энергоресурсов РФ (нефти и газа) к 2027 году. Для урана предлагается сделать исключение и не препятствовать импорту этого топлива в ЕС до 2030-го.

В связи с этим ЕК потребовала от стран ЕС представить национальные планы по отказу от российских энергоресурсов до конца этого года. В Венгрии и Словакии выступили против инициативы. В Будапеште, в частности, указывали на «критическую зависимость» экономики республики от импорта российских нефти и газа. Венгрия не может отказаться от импорта из-за риска резкого роста цен на внутреннем рынке, констатировал глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

