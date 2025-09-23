Мир
21:34, 23 сентября 2025Мир

В ЕС назвали сроки окончательного отказа от российских энергоносителей

Фон дер Ляйен: ЕС откажется от закупок российских энергоносителей к 2027 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) окончательно откажется от закупок энергоносителей из России к 2027 году. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями», — сообщила она в соцсети X.

Ранее официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен объяснила, почему Европа затягивает с отказом от российского газа. По ее словам, после начала боевых действий на Украине европейским странам нужно было искать новых поставщиков энергоресурсов, но на первых этапах их было недостаточно, чтобы избавиться от зависимости от России.

