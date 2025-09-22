В Европе раскрыли причину затягивания отказа от российского газа

ЕК: Отсутствие новых источников СПГ не позволило ЕС быстро отказаться от газа РФ

После начала боевых действий на Украине европейским странам нужно было искать новых поставщиков энергоресурсов, на первых этапах их было недостаточно, чтобы свести на нет зависимость от России. Причину затягивания отказа от топлива из РФ назвала официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен, ее слова приводит «Интерфакс».

В результате власти Евросоюза (ЕС) были вынуждены несколько раз откладывать сроки достижения полной энергетической независимости от России, пояснила она. Сейчас на глобальном рынке стали активнее появляться новые источники сжиженного природного газа (СПГ). Это позволит ЕС ускорить отказ от российского топлива, полагает Итконен.

У европейских энергооператоров должно быть достаточно времени, чтобы найти альтернативных поставщиков ресурсов, добавила представитель ЕК. Сокращение сроков достижения полной независимости региона от российского топлива, на чем настаивает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, является оптимальным вариантом. «Новые источники СПГ на рынке позволяют нам считать, что теперь новое предложение реалистично», — резюмировала Итконен.

Власти ЕС рассчитывают добиться полной энергетической независимости от России к 1 января 2028 года. К этому времени, согласно основным положениям долгосрочной стратегии, страны блока прекратят закупать у РФ основные виды энергоносителей, включая нефть и газ. При этом разрешение на импорт урана ЕС планирует продлить до 2030 года. Ранее еврокомиссар Дэн Йоргенсен не исключил введения полноценного запрета на импорт российского газа в обозримом будущем, чтобы ускорить достижение нулевой зависимости региона от поставок топлива из РФ. Продолжение же поставок этого энергоресурса из России он счел неприемлемым.