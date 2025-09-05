Экономика
12:43, 5 сентября 2025

В Европе не исключили введение запрета на импорт российского газа

Еврокомиссар Йоргенсен: ЕС рассматривает введение запрета на импорт газа из РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) получили предложение Еврокомиссии (ЕК) о полном запрете импорта российского газа и в настоящее время изучают подобную возможность. О возможном ужесточении энергетических санкций против РФ заявил еврокомиссар Дэн Йоргенсен, его слова приводит РИА Новости.

Введение подобного запрета помогло бы европейским странам свести на нет сохраняющуюся зависимость от импорта российских энергоресурсов. Подобное обстоятельство еврокомиссар счел неприемлемым и призвал власти ЕС «срочно найти решения, чтобы положить этому конец».

Инициатором предложения запретить импорт российского газа выступил непосредственно сам Йоргенсен. В настоящее время, отметил он, это предложение находится на рассмотрении в Европарламенте, его активно обсуждают депутаты.

Весной 2022 года, вскоре после начала боевых действий на Украине, власти ЕС представили стратегию долгосрочного развития европейской энергетической отрасли. Документ получил название REPowerEU. Согласно его основным положениям, к 2028 году зависимость ЕС от импорта российских энергоресурсов должна свестись к минимуму. К этому времени европейские страны должны будут прекратить закупки газа и нефти. При этом возможность импорта урана из РФ, как ожидается, власти ЕС сохранят до 2030 года.

До конца 2025-го ЕК призвала власти стран-участниц блока представить национальные планы по отказу от российских энергоресурсов. Подобное предложение вызвало недовольство в Словакии и Венгрии, которые продолжают зависеть от нефти и газа из РФ. На этом фоне в ЕК пообещали предоставить этим странам гарантии энергетической безопасности в обмен на отказ от права вето и попыток сорвать вышеуказанную стратегию. Несмотря на это, премьер Словакии Роберт Фицо продолжил стоять на своем и еще раз предупредил о возможной блокировке плана по отказу от российских энергоресурсов.

