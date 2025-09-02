В европейской стране заявили о желании сорвать план по отказу от газа из России

Представители словацкой делегации будут голосовать против реализации плана Евросоюза (ЕС) по отказу от российских энергоносителей, включая газ и нефть. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что к началу 2028 года, когда ЕС намерен полностью отказаться от импорта российских нефти и газа, геополитическая обстановка в мире может серьезно измениться. В этом контексте план Еврокомиссии по сведению к нулю зависимости от энергоресурсов из России может потерять свою актуальность. «Мы будем голосовать против этого решения (плана по отказу от нефти и газа из РФ — прим. «Ленты.ру») в ЕС», — резюмировал Фицо.

Глава словацкого правительства добавил, что считает полный отказ от российского топлива вредным не только для экономики его страны, но и всего европейского региона. Несмотря на резкое снижение доли газа и нефти из РФ в структуре импорта ЕС за последние несколько лет, зависимость от подобного рода поставок все еще сохраняется, заключил Фицо.

Еще одной страной ЕС, власти которой выступают против реализации плана ЕК по отказу от российских энергоносителей, является Венгрия. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что подобная стратегия идет вразрез с интересами Будапешта. Ряд отраслей венгерской экономики, подчеркивал он, продолжают зависеть от поставок российских нефти и газа. По этой причине местные предприятия не собираются отказываться от импорта энергоресурсов из РФ вопреки усиливающемуся давлению со стороны властей ЕС.