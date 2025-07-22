Сийярто: Венгрия не откажется от российских нефти и газа

Венгрия не допустит, чтобы руководство Евросоюза навязало ей отказ от использования российских нефти и газа. Об этом решении заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его цитирует ТАСС.

Правительство страны ранее заявило, что не поддержит разработанный Еврокомиссией план полного отказа от поставок в ЕС нефти и газа из России к началу 2028 года.

На встрече с послами стран ЕС в Будапеште Сиярто пояснил, что импорт энергоносителей из России в Европу за последние три года значительно снизился, таким образом, Москва уже не оказывает большого влияния на объединение посредством энергоресурсов. Так как политической цели удалось достичь, члены ЕС не должны подвергаться риску из-за полного отказа от импорта, подчеркнул он.

«Брюссель движется в совершенно неверном направлении: они хотят продолжать войну [на Украине], они хотят пустить нелегальных мигрантов и навязать нам гендерное безумие. Кроме того, они хотят запретить нам использовать дешевые российские нефть и газ, что грозит повышением в два, три и даже четыре раза расходов на коммунальные услуги для венгерских семей. Мы не допустим этого, для нас Венгрия на первом месте», — заявил Сийярто.

По данным Статистической службы Евросоюза (Eurostat), за пять месяцев 2025 года суммарные объемы поставок российского трубопроводного газа в Венгрию увеличились на 26 процентов в сравнении год к году и достигли отметки в 1,3 миллиарда евро в денежном выражении. Венгрия стала лидером по закупкам этого вида топлива из России среди всех стран ЕС. Ближайший преследователь в лице Греции резко отстал, импортировав за отчетный период трубопроводный газ из РФ на сумму в 678 миллионов евро. Замкнула тройку лидеров Словакия с результатом в 310 миллионов.