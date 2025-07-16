Европейская страна резко нарастила закупки российского газа

ТАСС: Экспорт трубопроводного газа из РФ в Венгрию вырос на 26 % в январе-мае

По итогам первых пяти месяцев 2025 года суммарные объемы поставок российского трубопроводного газа в Венгрию увеличились на 26 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 1,3 миллиарда евро в денежном выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

В результате Венгрия стала лидером по закупкам этого вида топлива из России среди всех стран ЕС. Ближайший преследователь в лице Греции резко отстал, импортировав за отчетный период трубопроводный газ из РФ на сумму в 678 миллионов евро. Замкнула тройку лидеров Словакия с результатом в 310 миллионов. В целом за январь-май закупки ЕС составили 2,55 миллиарда евро. В годовом выражении показатель снизился примерно на 150 миллионов.

После диверсий на трубопроводной сети «Северный поток-2» («СС-2»), закрытия властями Польши своего участка газопровода «Ямал — Европа» и остановки транзита через Украину единственным реальным маршрутом для доставки российского природного газа в ЕС остался «Турецкий поток». По его южной ветке топливо поступает в том числе в Венгрию и Словакию. Оплата газа РФ последней после исторического минимума в 141 тысячу евро вернулась в мае к уровню в 46 миллионов евро. Кроме того, отмечалось, что до конца года Братислава рассчитывает получить свыше 1,5 миллиарда кубометров топлива РФ через Венгрию.

Ранее эти две европейские страны выступили против продвигаемого Еврокомиссией (ЕК) плана по полному отказу от импорта российских энергоносителей к концу 2027 года. Глава Министерства иностранных дел (МИД) европейской страны Петер Сийярто отмечал, что подобного рода инициативы противоречат экономическим интересам Будапешта и Братиславы. Ущерб одной только Словакии от прекращения отношений с «Газпромом» местный энергооператор SPP оценил примерно в 16 миллиардов евро. Несмотря на это, в ЕК продолжают настаивать на необходимости предоставления национальных планов по отказу от российского газа до конца 2025 года.