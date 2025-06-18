В европейской стране назвали цену разрыва отношений с «Газпромом»

SPP: «Газпром» выставит Словакии счет на 16 млрд евро при отказе от поставок

Российский энергохолдинг «Газпром» сможет выставить Словакии счет на общую сумму свыше 15 миллиардов евро в случае отказа европейской страны от поставок топлива из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление словацкого энергооператора SPP.

В компании напомнили, что в действующем долгосрочном контакте с «Газпромом» прописан пункт «бери или плати». Согласно этому принципу, поставщик топлива берет на себя обязательство предоставить его вплоть до зафиксированных в договоре максимальных объемов. Импортер, в свою очередь, обязуется в любом случае оплатить определенную часть этих объемов, вне зависимости от того, сколько он закупил на самом деле в рассматриваемый период.

Если план Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российских энергоресурсов будет одобрен на уровне всех стран Евросоюза (ЕС), это принесет Словакии значительные убытки, отметили в SPP. В случае прекращения поставок российского топлива в республику с 1 января 2028 года «Газпром» будет в праве потребовать оплату всего «невыбранного» объема экспортируемого в Словакию газа. С учетом нынешних цен на топливо на европейском рынке это будет означать требование компенсации в размере около 16 миллиардов евро, заключил местный энергооператор.

ЕК обязала страны Евросоюза (ЕС) представить национальные планы по отказу от российского газа с четкими действиями и сроками. Представители Европейской комиссии, в свою очередь, пообещали в скором времени опубликовать запреты на импорт российского газа по новым контрактам и спотовым покупкам. Полностью отказаться от закупок энергоносителей из РФ, включая нефть и газ, власти ЕС планируют до конца 2027 года. Что касается поставок урана из РФ, то власти ЕС рассчитывают покончить с зависимостью от них к 2030 году.

Изначально против реализации этого плана выступили две страны ЕС — Венгрия и Словакия. Позже с предложением возобновить импорт российского газа в регион после 2027 года выступила Австрия. Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто предупредил, что полный отказ от импорта российского топлива нанесет значительный ущерб конкурентоспособности промышленности и энергетике ЕС. ЕК, в свою очередь, как утверждалось, уже нашла способ обойти блокировку плана со стороны Венгрии и Словакии. Представители Европейской комиссии намерены запретить импорт газа на основе позиции «усиленного большинства» стран ЕС.