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09:12, 17 июня 2025Экономика

Третья европейская страна предложила возобновить импорт российского газа

FT: Австрия предложила ЕС подготовиться к возобновлению импорта российского газа
Вячеслав Агапов

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Третья страна Евросоюза (ЕС) предложила возобновить импорт российского газа в случае прекращения боевых действий на Украине. После Венгрии и Словакии такое предложение внесла Австрия, сообщает Financial Times (FT).

В Минэнергетики европейской страны заявили о необходимости «сохранить возможность пересмотреть ситуацию» с поставками российских энергоресурсов. Такую инициативу выдвинула на встрече в Люксембурге накануне австрийский министр Элизабет Цехетнер.

В то же время комиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил 16 июня, что возможное мирное соглашение «не должно привести к тому, что мы снова начнем импортировать российский газ». По его словам, этот сценарий станет «повторением ошибок».

«Это не санкции, а полный запрет, который не требует обновления, а будет действовать, пока его кто-то не отменит. Поэтому, по моему мнению, даже если мир на Украине будет установлен, это не должно привести к тому, что ЕС снова начнет закупать газ у России», — пояснил он.

Немецкое издание Handelsblatt предупредило, что ЕС не должен поддаваться иллюзиям, будто природный газ устареет в течение следующего десятилетия. Если объединение хочет, чтобы поставщики сжиженного природного газа (СПГ) воспринимали его всерьез, он должен быть готов заключать долгосрочные контракты. Между тем даже во время острого кризиса поставок газа в 2022 году немцы испытывали трудности с принятием долгосрочных обязательств по СПГ, ссылаясь на цели защиты климата.

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