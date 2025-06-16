Биржевые цены на газ в Европе начали расти

Газ на лондонской бирже ICE подорожал до 455 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник, 16 июня, начали расти. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

С открытия торгов июльские фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах выросли до 455 долларов за тысячу кубометров (плюс один процент к ценам закрытия). На максимуме топливо дорожало до 473,9 доллара за тот же объем (плюс 4,9 процента).

Средняя стоимость топлива за год составила 386,5 доллара (на 16,3 процента ниже в годовом выражении). При этом в середине февраля биржевой газ в Европе стоил дороже 630 долларов за тысячу кубометров.

Еврокомиссия еще с конца 2024 года намеревается ускоренными темпами отказаться не только от российского газа, но и от ядерного топлива. На пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики Евросоюза в Люксембурге Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал сохранить запрет странам ЕС закупать российский газ после завершения конфликта на Украине.

«Это не санкции, а полный запрет, который не требует обновления, а будет действовать, пока его кто-то не отменит. Поэтому, по моему мнению, даже если мир на Украине будет установлен, это не должно привести к тому, что ЕС снова начнет закупать газ у России», — пояснил он.

Несмотря на то, что многие страны ЕС уже понесли серьезные издержки из-за отказа от российского газа, компенсаций от Еврокомиссии не будет, подчеркнул Йоргенсен.