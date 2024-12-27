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15:03, 27 декабря 2024Экономика

Польша и Еврокомиссия собрались ударить по российскому газу

Politico: Польша и ЕК готовят санкции против атомных технологий и газа из России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

С 1 января 2025 года, когда председателем Совета ЕС на полгода станет Польша, она вместе с Еврокомиссией начнет ускоренными темпами разрабатывать проект усиленных санкций против российских природного газа, ядерного топлива и атомных технологий. Об этом говорится в материале европейского версии журнала Politico.

Предполагается, что этот удар позволит снизить закупки газа, в том числе сжиженного (СПГ), в России и взамен увеличить поставки американского, что, в том числе, смягчит отношение к Евросоюзу избранного президента США Дональда Трампа.

По мнению авторов материала, Варшава в ходе своего председательства собирается обратить внимание ЕС на то, сколько Европа платит России за энергию. Ранее премьер Польши Дональд Туск призывал к максимально широким санкциями против Москвы и установке барьера для газа, атомных технологий и всей цепочке поставок ядерного топлива.

Устремления властей Польши совпадают с желанием нового состава Еврокомиссии, начавшего работу 1 декабря, усилить давление на Россию. В частности, новый еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен пообещал разработать дорожную карту по снижению энергозависимости ЕС от Москвы уже в первом квартале 2025 года. Одной из мер может стать выработка механизмов идентификации СПГ, чтобы не допускать в регион произведенное в России топливо.

Между тем санкции против ядерной энергетики, отмечает газета, реализовать будет сложно, потому что против выступит Венгрия. Единственным вариантом может стать тот или иной способ обхода вето и убеждения стран ЕС отказаться от новых контрактов.

Ранее стало известно, что Трамп в ультимативной форме требует от Евросоюза увеличить закупку СПГ у американских компаний для сокращения торгового дефицита. Если ситуация останется такой, как сейчас будущий глава Белого дома угрожает пошлинами.

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