Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:18, 20 декабря 2024Экономика

Трамп заявил об ультиматуме Евросоюзу

Трамп потребовал от ЕС покупать газ в США, пообещав альтернативу в виде пошлин
Дмитрий Воронин

Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам Евросоюза введением пошлин, если они не начнут покупать американские нефть и газ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам республиканца, он заявил европейцам о том, что они «должны восполнить свой огромный дефицит» в отношениях с американцами за счет крупномасштабных закупок их энергоресурсов. «В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!» — написал он в соцсети Truth Social.

Во время своего предыдущего президентского срока Трамп ввел новые пошлины на сталь и алюминий, ситуацию с которыми урегулировала уже администрация Джо Байдена в 2021 года (как писало агентство Associated Press, ЕС снизил свои ответные тарифы на американские товары, пообещав, что вся сталь, отправляемая входящими в него странами в США, должна будет полностью производиться в Европе. При этом пошлины полностью отменены не были).

Опасения из-за возможности новых пошлин возникли у европейцев еще до того, как стало известно, что Трамп возвращается в Белый дом. Сам он заявлял о необходимости ввести как минимум 10-процентные пошлины на весь импорт из Европы, достигший в 2023 году 500 миллиардов евро. На фоне этого глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявляла о необходимости покупать больше американских товаров, чтобы против ЕС не была развязана торговая война.

В октябре траты европейцев на сжиженный природный газ (СПГ) из США стали третьими по объему после расходов на закупки СПГ из Алжира и России.

В прошлом месяце, комментируя заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что американский СПГ якобы обходится Евросоюзу дешевле российского, глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер заявил, что «вопрос цены можно рассматривать экономически в долларах или евро, а можно с политической точки зрения». Его комментарий приводило агентство ТАСС.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны последствия удара по Киеву

      Глава МВД заявил о ликвидации нарколаборатории и изъятии крупной партии мефедрона

      Врач назвал самый плохой совет

      Гендиректор «Корпорации развития Курской области» до задержания получил медаль

      В МЧС отказались комментировать пожар в изоляторе для дезертиров с пятью погибшими

      Акула полакомилась крокодилом и попала на видео

      Турции разрешили не соблюдать часть санкций против России

      Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за ряд нарушений ПДД

      МИД прокомментировал предложения будущей администрации Трампа по Украине

      С берега Черного моря собрали тонны загрязненного мазутом песка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше