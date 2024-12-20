Трамп заявил об ультиматуме Евросоюзу

Трамп потребовал от ЕС покупать газ в США, пообещав альтернативу в виде пошлин

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам Евросоюза введением пошлин, если они не начнут покупать американские нефть и газ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам республиканца, он заявил европейцам о том, что они «должны восполнить свой огромный дефицит» в отношениях с американцами за счет крупномасштабных закупок их энергоресурсов. «В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!» — написал он в соцсети Truth Social.

Во время своего предыдущего президентского срока Трамп ввел новые пошлины на сталь и алюминий, ситуацию с которыми урегулировала уже администрация Джо Байдена в 2021 года (как писало агентство Associated Press, ЕС снизил свои ответные тарифы на американские товары, пообещав, что вся сталь, отправляемая входящими в него странами в США, должна будет полностью производиться в Европе. При этом пошлины полностью отменены не были).

Опасения из-за возможности новых пошлин возникли у европейцев еще до того, как стало известно, что Трамп возвращается в Белый дом. Сам он заявлял о необходимости ввести как минимум 10-процентные пошлины на весь импорт из Европы, достигший в 2023 году 500 миллиардов евро. На фоне этого глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявляла о необходимости покупать больше американских товаров, чтобы против ЕС не была развязана торговая война.

В октябре траты европейцев на сжиженный природный газ (СПГ) из США стали третьими по объему после расходов на закупки СПГ из Алжира и России.

В прошлом месяце, комментируя заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что американский СПГ якобы обходится Евросоюзу дешевле российского, глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер заявил, что «вопрос цены можно рассматривать экономически в долларах или евро, а можно с политической точки зрения». Его комментарий приводило агентство ТАСС.