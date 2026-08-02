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17:25, 2 августа 2026 (обновлено: 17:31, 2 августа 2026)Мир

В Греции два вертолета столкнулись во время тушения лесных пожаров

Kathimerini: Два вертолета столкнулись во время тушения лесных пожаров в Греции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Два вертолета столкнулись во время тушения лесных пожаров в Греции. Об этом говорится в пресс-релизе греческой пожарной службы, передает Kathimerini.

«В ходе операции по тушению пожара в районе Псата произошло столкновение двух вертолетов, участвовавших в операции. Были немедленно мобилизованы силы для проведения поисково-спасательной операции по поиску экипажей, которая в настоящее время продолжается», — говорится в сообщении.

Сообщается, что членов одного экипажа удалось обнаружить, их доставляют в ближайшую больницу. Судьба второго экипажа остается неизвестной.

Лесные пожары в Греции охватили области Аттика и Беотия, что на западе Греции. Ранее стало известно, что в страну стали реже оформлять шенгенские визы летом 2026 года.

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