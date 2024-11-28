В Европе нашли способ избежать торговой войны с Трампом

Лагард: надо покупать больше американских товаров, чтобы Трамп не ввел пошлины

Европейский союз (ЕС) должен покупать больше товаров, произведенных в Соединенных Штатах, чтобы избранный президент США Дональд Трамп не развязал против ЕС торговую войну. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, пишет издание Financial Times.

Лагард убеждена, что торговая война может свести на нет глобальный экономический рост и обернуться сокращением мирового ВВП. Чтобы избежать такого развития событий, глава ЕЦБ призвала использовать в отношениях с Трампом «стратегию чековой книжки», покупая у США сжиженный природный газ (СПГ) и оборонное оборудование.

«Это лучше, чем стратегия возмездия, которая может привести к процессу "око за око", где никто на самом деле не является победителем», — сказала Лагард.

В начале марта 2024 года руководитель ЕЦБ заявила, что причиной слабости экономики еврозоны стало то, что граждане продолжают экономить, а экспорт — падать.

Кроме того, в ЕЦБ полагают, что еврозоне угрожает очередной долговой кризис, причинами которого ЕЦБ назвал политическую неопределенность, отсутствие экономического роста и высокий государственный долг.