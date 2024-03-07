Названа причина слабости экономики Европы

Глава ЕЦБ назвала снижение экспорта причиной слабости экономики еврозоны

Экономика еврозоны остается слабой по причине того, что граждане продолжают экономить, а экспорт снижается. Такую причину назвала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, слова которой приводит РИА Новости.

«Потребители продолжают сдерживать расходы, инвестиции на среднем уровне, а компании снижают экспорт, что отражает замедление внешнего спроса и некоторое снижение конкурентоспособности», — цитирует агентство руководителя регулятора.

Высказывания Лагард прозвучали на пресс-конференции, состоявшейся после оглашения решения сохранить базовую ставку ЕЦБ на уровне 4,5 процента.

Помимо этого ЕЦБ в четверг, 7 марта, понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2024 год до 0,6 с планировавшихся в декабре 0,8 процента. Также снижен прогноз годовой инфляции в государствах, использующих европейскую валюту — с 2,7 до 2,3 процента на текущий год и с 2,1 до 2 процентов на 2025-й