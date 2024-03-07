Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
20:30, 7 марта 2024Экономика

Названа причина слабости экономики Европы

Глава ЕЦБ назвала снижение экспорта причиной слабости экономики еврозоны

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Экономика еврозоны остается слабой по причине того, что граждане продолжают экономить, а экспорт снижается. Такую причину назвала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, слова которой приводит РИА Новости.

«Потребители продолжают сдерживать расходы, инвестиции на среднем уровне, а компании снижают экспорт, что отражает замедление внешнего спроса и некоторое снижение конкурентоспособности», — цитирует агентство руководителя регулятора.

Высказывания Лагард прозвучали на пресс-конференции, состоявшейся после оглашения решения сохранить базовую ставку ЕЦБ на уровне 4,5 процента.

Помимо этого ЕЦБ в четверг, 7 марта, понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2024 год до 0,6 с планировавшихся в декабре 0,8 процента. Также снижен прогноз годовой инфляции в государствах, использующих европейскую валюту — с 2,7 до 2,3 процента на текущий год и с 2,1 до 2 процентов на 2025-й

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник атаковал завод «Северсталь». Он находится почти за тысячу километров от Украины

      В возвращении Крыма России нашли необычную деталь

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      Россию обвинили в попытке госпереворота в Молдавии

      В Париже решили избавиться от квартиры Карла Лагерфельда

      На Украине демобилизуют срочников

      Глава МОК заявил о вынужденных санкциях в отношении российского спорта

      Женщины восхитились одеждой с карманом для мастурбации

      СБУ задержала четырех граждан Украины за поддержку России

      Российский полицейский пойдет под суд за взятку от мигранта за бездействие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше