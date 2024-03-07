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17:19, 7 марта 2024Экономика

В Европе понизили прогноз роста экономики

ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году с 0,8 до 0,6 процента

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2024 год. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Ожидания по росту ВВП были понижены до 0,6 процента по сравнению с прогнозом в 0,8 процента в декабре. На 2025 год регулятор сохранил ожидания на прежней отметке в 1,5 процента, а в 2026 году ВВП экономика вырастет на 1,6 процента, считает ЕЦБ.

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Регулятор понизил прогнозы годовой инфляции в странах еврозоны — с 2,7 до 2,3 процента на 2024 год и с 2,1 до 2 процентов на следующий год. Ожидания по темпам роста цен на 2026 год — 1,9 процента. По итогам заседания ЕЦБ также оставил без изменения базовую процентную ставку на уровне 4,5 процента.

По данным Евростата, по итогам февраля темпы роста потребительских цен в еврозоне замедлились до 2,6 процента годовых. Для сравнения, в январе инфляция в регионе находилась на уровне 2,8 процента годовых. Таким образом, за месяц показатель замедлился на 0,2 процентных пункта (п.п.), а к декабрьскому уровню февральское значение упало на 0,3 п.п.

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