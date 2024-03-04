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07:51, 4 марта 2024Экономика

В Европе замедлился рост цен

Евростат: инфляция в еврозоне упала до 2,6 процента годовых в феврале

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

По итогам февраля темпы роста потребительских цен в еврозоне замедлились до 2,6 процента годовых. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Евростата.

Для сравнения, в январе инфляция в регионе находилась на уровне 2,8 процента годовых. Таким образом, за месяц показатель замедлился на 0,2 процентных пункта (п.п.).

В свою очередь, к декабрьскому уровню февральское значение упало на 0,3 п.п. — в последний месяц 2023 года темпы роста потребительских цен в еврозоне составили 2,9 процента годовых. При этом в сравнении с ноябрем показатель продемонстрировал противоположную динамику и увеличился на 0,2 п.п.

Базовая инфляция (без учета цен на продовольствие и энергоресурсы) в еврозоне по итогам февраля составила 3,1 процента годовых. В январе показатель находился на уровне 3,3 процента, а в декабре — на отметке в 3,4 процента. Таким образом, февральское значение оказалось на 0,2 и 0,3 п.п. ниже в сравнении с предыдущими месяцами.

Ранее сообщалось, что в руководстве Европейского Центробанка (ЕЦБ) увидели предпосылки для ускорения темпов возврата инфляции в еврозоне к целевому значению в 2 процента годовых. Аналитики обновили свой прогноз и теперь ожидают рост потребительских цен в регионе на уровне 2,7 процента в 2024 году. Предыдущая оценка предполагала инфляцию на отметке в 3,2 процента.

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      Анатолий Акулов
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