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18:12, 14 декабря 2023Экономика

Экономике Европы предрекли замедление

Руководство ЕЦБ понизило прогноз роста экономики еврозоны на 2024 год до 0,8 %

Фото: Heiko Becker / AP

Руководство Европейского Центробанка (ЕЦБ) понизило прогноз темпа роста экономики еврозоны на 2024 год с 1 до 0,8 процента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Прогноз европейского регулятора на 2023 год также был пересмотрен в сторону понижения. Согласно обновленной оценке, ВВП региона по итогам 12 месяцев вырастет на 0,6 процента, хотя сентябрьский прогноз подразумевал увеличение показателя на 0,7 процента. Таким образом, ЕЦБ понизил свой прогноз по темпа роста экономики еврозоны на 2023 и 2024 годы на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно.

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В то же время руководство европейского регулятора увидело предпосылки для ускорения темпов возврата инфляции в еврозоне к целевому значению в 2 процента годовых. Согласно обновленной оценке, ожидается, что темпы роста потребительских цен в регионе окажутся на уровнях в 5,4 и 2,7 процента по итогам 2023 и 2024 годов соответственно против ранее ожидавшихся 5,6 и 3,2 процента. При этом достичь целевого показателя региону удастся не раньше 2026 года — к тому времени, как ожидается, темпы роста потребительских цен замедлятся до 1,9 процента.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опроса экономистов сообщило, что инфляция в еврозоне не вернется к целевому показателю в 2 процента в 2024 году. Согласно ожиданиям экспертов, возврат к оптимальному уровню произойдет лишь в первом квартале 2025 года. В этот период темпы роста потребительских цен в регионе должны будут составить 1,9 процента. При этом в конце 2024-го показатель с большой долей вероятности окажется на уровне в в 2,2 процента.

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      Анатолий Акулов
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