Европе предрекли длительное сохранение высоких цен

Bloomberg: инфляция в еврозоне не вернется к целевому уровню в 2% в 2024 году

Инфляция в еврозоне не опустится ниже целевого уровня в два процента, установленного руководством Европейского центробанка (ЕЦБ), в 2024 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов.

Согласно ожиданиям аналитиков, возвращение к оптимальному показателю произойдет лишь в первом квартале 2025 года. В этот период темпы роста потребительских цен в регионе должны будут составить 1,9 процента. В конце 2024-го инфляция в еврозоне, согласно оценке экспертов, окажется на уровне в 2,2 процента. Таким образом, период относительно высоких цен в регионе сохранится как минимум еще один год, считают специалисты. При этом экономисты полагают, что темпы роста потребительских цен в еврозоне вернутся к целевому уровню раньше второй половины 2025 года, как того ожидают в ЕЦБ.

По мнению экспертов, возврат инфляции в еврозоне к целевому значению в два процента не произойдет в 2024 году из-за ряда факторов. В качестве основных аналитики назвали негативные последствия от продолжающейся войны между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС, а также сохранение сдержанного роста цен на энергоносители.

Ранее аналитики Международного валютного фонда (МВФ) предрекли замедление темпов экономического роста Евросоюза (ЕС) до 1,3 процента по итогам 2023 года. При этом в следующие несколько лет (в 2024 и 2025 годах), как предполагают эксперты, увеличение ВВП региона составит 1,5 и 2,1 процента соответственно. В МВФ также заявили, что странам ЕС в среднесрочной перспективе удастся продолжить переход к постепенному снижению инфляции — вплоть до целевого показателя в два процента.