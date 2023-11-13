Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:36, 13 ноября 2023Экономика

Европе предрекли длительное сохранение высоких цен

Bloomberg: инфляция в еврозоне не вернется к целевому уровню в 2% в 2024 году
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Frank Hoermann/ Sven Simon / Globallookpress.com

Инфляция в еврозоне не опустится ниже целевого уровня в два процента, установленного руководством Европейского центробанка (ЕЦБ), в 2024 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов.

Согласно ожиданиям аналитиков, возвращение к оптимальному показателю произойдет лишь в первом квартале 2025 года. В этот период темпы роста потребительских цен в регионе должны будут составить 1,9 процента. В конце 2024-го инфляция в еврозоне, согласно оценке экспертов, окажется на уровне в 2,2 процента. Таким образом, период относительно высоких цен в регионе сохранится как минимум еще один год, считают специалисты. При этом экономисты полагают, что темпы роста потребительских цен в еврозоне вернутся к целевому уровню раньше второй половины 2025 года, как того ожидают в ЕЦБ.

Материалы по теме:
В США начался масштабный банковский кризис. Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
В США начался масштабный банковский кризис.Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
16 марта 2023
Работники во всем мире отказываются возвращаться с удаленки. Как желание работать дома бьет по экономике больших городов?
Работники во всем мире отказываются возвращаться с удаленки.Как желание работать дома бьет по экономике больших городов?
12 ноября 2023

По мнению экспертов, возврат инфляции в еврозоне к целевому значению в два процента не произойдет в 2024 году из-за ряда факторов. В качестве основных аналитики назвали негативные последствия от продолжающейся войны между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС, а также сохранение сдержанного роста цен на энергоносители.

Ранее аналитики Международного валютного фонда (МВФ) предрекли замедление темпов экономического роста Евросоюза (ЕС) до 1,3 процента по итогам 2023 года. При этом в следующие несколько лет (в 2024 и 2025 годах), как предполагают эксперты, увеличение ВВП региона составит 1,5 и 2,1 процента соответственно. В МВФ также заявили, что странам ЕС в среднесрочной перспективе удастся продолжить переход к постепенному снижению инфляции — вплоть до целевого показателя в два процента.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Литва может лишить гражданства знаменитую балерину. Что она сказала о Путине и боевых действиях на Украине?

      Италия, Франция и Германия представили план изоляции ХАМАС

      Премьер Грузии выразил сожаление из-за высказывания президента о Си Цзиньпине

      Цены на российскую нефть резко упали

      Курс доллара упал ниже 92 рублей

      Названа неожиданная опасность отопления в квартире

      Малышева высмеяла жалующихся на последствия коронавируса людей

      58-летняя Ирина Безрукова снялась без макияжа

      Французы пустили деньги для защиты от мигрантов на пылесосы

      Спецборт МЧС с россиянами из Газы вылетел в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости