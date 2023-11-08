Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:35, 8 ноября 2023Экономика

Европе предрекли замедление экономического роста

МВФ: темпы роста экономики Европы замедлятся до 1,3 % по итогам 2023 года

Фото: Unsplash

Темпы роста экономики Евросоюза (ЕС) замедлятся до 1,3 процента по итогам 2023 года. В 2024-м ВВП региона увеличится на 1,5 процента, а в 2025-м — еще на 2,1 процента, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Международного валютного фонда (МВФ).

Эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе экономике региона удастся избежать жесткой рецессии. Ближайшие перспективы ЕС, напротив, подразумевают переход к так называемой мягкой посадке, подразумевающей отсутствие резкого снижения ВВП и постепенное снижение инфляции. Однако, как уточнили в организации, ожидать возвращения потребительских цен к докризисным уровням на горизонте ближайших месяцев не стоит. Этот процесс может занять несколько лет.

Материалы по теме:
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023
В США начался масштабный банковский кризис. Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
В США начался масштабный банковский кризис.Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
16 марта 2023

В МВФ уточнили, что в борьбе с ростом цен в регионе одну из главных ролей будет играть сохранение действующего курса руководства Европейского центробанка на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). Переходить к снижению процентных ставок в регионе пока преждевременно. «Неопределенность в отношении сохранения инфляции в Европе велика, и цена слишком раннего смягчения ДКП будет существенной», — заключили в организации.

Ранее в Федеральном статистическом бюро Германии (Destatis) сообщили об ускорении темпов спада промышленного производства в стране. По итогам сентября показатель крупнейшей экономики еврозоны сократился на 1,4 процента в сравнении с августом, хотя опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали снижение лишь на 0,1 процента. В то же время в квартальном выражении объемы промпроизводства в ФРГ упали в еще большей степени — на 2,1 процента к уровню апреля — июня.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В Луганске взорвали машину бывшего начальника Народной милиции ЛНР. Что известно о покушении?

      Министр спорта осудил Роднину за слова о вранье в деле Валиевой

      В Кремле пообещали ответить на возможный отъем российских активов на Западе

      Подрыв машины с депутатом ЛНР квалифицировали как теракт

      Раскрыт гонорар Аллы Пугачевой за выступление на новогоднем празднике

      США скорректировали полет дрона-разведчика вблизи Крыма после решения Путина

      Врач назвала усталость и слабость симптомом опасных болезней

      Названы самые популярные у арендаторов районы Москвы

      Мировой экономике предрекли гиперинфляцию

      Работа СКР на месте взрыва авто депутата Народного совета ЛНР попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости