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14:30, 7 ноября 2023Экономика

Крупнейшая экономика Европы столкнулась со спадом производства

Destatis: объемы промышленного производства в ФРГ упали на 1,4 % в сентябре

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Суммарные объемы промышленного производства в Германии сократились на 1,4 процента по итогам сентября по сравнению с показателем августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитиков Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis).

Официальные темпы спада промпроизводства в Германии оказались сильнее, чем предполагали экономисты. Опрошенные агентством эксперты прогнозировали снижение показателя лишь на 0,1 процента к концу первого месяца осени. В то же время в квартальном выражении объемы упали в еще большей степени — на 2,1 процента к уровню апреля — июня, уточнили в ведомстве.

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В августе спад в промышленном секторе крупнейшей экономики еврозоны составил 0,1 процента в сравнении с июльскими данными. При этом предварительная оценка подразумевала сокращение производства на 0,2 процента. На этом фоне глава отдела макроэкономики ING Карстен Бжески допустил, что экономика ФРГ может завершить этот год в состоянии технической рецессии с двумя подряд поквартальными снижениями. Риски подобного сценария за последнее время сильно увеличились, посетовал эксперт.

Ранее аналитики Destatis сообщили о падении ВВП Германии на 0,1 процента по итогам третьего квартала. Эксперты связали подобную динамику с рядом факторов, включая рост процентных ставок, сокращение внешнего спроса и удорожание энергоносителей в регионе. Несмотря на относительно небольшой спад экономики ФРГ, специалисты продолжают указывать на возросшие риски рецессии для крупнейшего ВВП еврозоны. Согласно их оценкам, постепенное восстановление деловой активности в промышленном и торговом секторах немецкой экономики произойдет не раньше конца 2023-го — начала 2024 года.

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      Анатолий Акулов
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