Крупнейшая экономика Европы снизилась

Экономика Германии сократилась на 0,1 % по итогам третьего квартала

Экономика Германии снизилась на 0,1 процента по итогам третьего квартала 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis).

Официальные данные оказались лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали спад ВВП ФРГ на 0,2 процента в июле-сентябре. Несмотря на это, эксперты по-прежнему видят риски рецессии для крупнейшей экономики еврозоны. Аналитики связали спад с рядом факторов, включая рост процентных ставок, сокращение внешнего спроса и удорожание энергоносителей в регионе.

По словам экономиста Мартина Адеммера, деловая активность в промышленном и торговом секторах немецкого ВВП может стабилизироваться к концу 2023 года. Ожидается, что замедление инфляции и рост заработной платы в стране приведут к оживлению потребительской активности. В свою очередь, эти факторы могут поспособствовать росту экономики Германии на 0,5 процента в 2024 году, пришли к выводу эксперты.

Риски рецессии финансисты предрекали крупнейшей экономике еврозоны еще в середине октября. Тогда аналитики прогнозировали, что до конца 2023 года ВВП Германии сократится на 0,1 процента после спада в третьем квартале. При этом незначительное восстановление немецкой экономики, согласно мнению экспертов, начнется не раньше 2024 года. В то же время темпы роста ВВП ФРГ будут небольшими (в пределах 0,4 процента) в течении пяти кварталов подряд.