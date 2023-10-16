Крупнейшей экономике ЕС предрекли вторую подряд рецессию

Bloomberg: ВВП ФРГ упал на 0,2 % к октябрю и снизится на 0,1 % к концу года

Валовый внутренний продукт (ВВП) Германии сократился на 0,2 процента по итогам третьего квартала. С большой долей вероятности крупнейшая экономика еврозоны снизится еще на 0,1 процента до конца этого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз опрошенных финансистов.

Незначительное восстановление ВВП ФРГ начнется не раньше 2024 года. В то же время «вялые» темпы роста будут сопровождать экономику Германии на протяжении ближайших нескольких лет из-за ряда структурных проблем, заявил старший эксперт Исследовательского института Handelsblatt в Дюссельдорфе.

Опрошенные агентством аналитики спрогнозировали отсутствие какого-либо значимого роста крупнейшей экономики еврозоны в течении пяти кварталов подряд. Согласно их ожиданиям, в январе-марте 2024 года ВВП Германии увеличится на 0,1 процента, в апреле-июне и июле-сентябре — на 0,3 процента, а в октябре-декабре — на 0,4 процента. При этом уже в первом квартале 2025-го темпы роста вновь ослабнут и вернутся к отметке в 0,3 процента. В целом эксперты предрекли падение экономики ФРГ на 0,4 процента по итогам 2023-го и ее восстановление на 0,5 процента к концу следующего года.

В качестве ключевых причин подобной динамики эксперты назвали негативные последствия энергетического кризиса в Европе и рост цен на энергоносители, а также слабые темпы восстановления спроса на экспортную продукцию Германии в Китае после периода затяжных локдаунов. КНР является одним из ключевых рынков сбыта для немецкой промышленности, сокращение интереса со стороны азиатской страны оказывает значительное влияние на торговые перспективы ФРГ, пришли к выводу аналитики.

Ранее в правительстве Германии спрогнозировали падение экономики страны на 0,4 процента по итогам 2023 года. Предыдущая оценка властей по перспективам немецкого ВВП подразумевала аналогичный прирост к концу декабря. На значительный пересмотр ожиданий представителей Бундестага повлияли сохраняющаяся на высоком уровне инфляция в стране, высокие цены на энергоносители, слабый уровень деловой активности в промышленном секторе, а также самые высокие за последнее десятилетие процентные ставки.