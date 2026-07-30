Названы нормализующие давление овощи и фрукты

Биолог Лялина: Бананы, шпинат и авокадо могут снижать давление

Некоторые овощи, фрукты и ягоды помогают держать давление в норме, и лето является подходящим временем, чтобы включить их в рацион, заявила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Комментарий она дала «Ленте.ру».

«Ключевую роль тут играет калий: он помогает организму выводить лишнюю жидкость и тем самым способствует снижению давления. Хорошие источники калия — бананы (в одном примерно 422 миллиграмма) и шпинат (около 558 миллиграммов). Не стоит забывать про авокадо: помимо калия, в нем есть полезные вещества, например авокаден. Схожим эффектом обладают папайя и кокос — в них тоже немало калия (до 600 миллиграммов)», — сказала Лялина.

По словам специалиста, ягоды тоже полезны для давления. Так, в клубнике, малине и смородине содержатся калий и антоцианы, поддерживающие здоровье сосудов. Кроме того, особенно выделяется смородина, которая в этом списке находится на первом месте.

«Хорошо зарекомендовали себя и другие дары природы: боярышник, черноплодная рябина, жимолость и калина. Боярышник можно использовать в виде отвара. Жимолость лучше есть свежей либо готовить из нее желе или не очень сладкое варенье. Калину и черноплодную рябину удобно перетереть, а потом заморозить: из такой заготовки легко делать морсы и компоты», — отметила Лялина.

Среди овощей особенно полезны чеснок и лук, а также запеченный картофель в кожуре, листовые салаты, тыква. Не лишней будет зелень и травяные напитки, например, чай с мятой или с цветками календулы, отвары из пастушьей сумки и подорожника, подчеркнула специалист.

«Важно помнить, что питание — это только часть контроля давления. Чтобы поддерживать его в норме, стоит следить за количеством соли в рационе (а значит, ограничивать натрий) и держать вес под контролем», — добавила Лялина.

Ранее нутрициолог Николай Миллер раскрыл способ избежать вреда от употребления арбуза. По мнению специалиста, здоровым людям лучше есть его в первой половине дня, чтобы частые позывы в туалет не прерывали полноценный сон.