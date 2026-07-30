Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:33, 31 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы нормализующие давление овощи и фрукты

Биолог Лялина: Бананы, шпинат и авокадо могут снижать давление
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock / Fotodom

Некоторые овощи, фрукты и ягоды помогают держать давление в норме, и лето является подходящим временем, чтобы включить их в рацион, заявила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Комментарий она дала «Ленте.ру».

«Ключевую роль тут играет калий: он помогает организму выводить лишнюю жидкость и тем самым способствует снижению давления. Хорошие источники калия — бананы (в одном примерно 422 миллиграмма) и шпинат (около 558 миллиграммов). Не стоит забывать про авокадо: помимо калия, в нем есть полезные вещества, например авокаден. Схожим эффектом обладают папайя и кокос — в них тоже немало калия (до 600 миллиграммов)», — сказала Лялина.

По словам специалиста, ягоды тоже полезны для давления. Так, в клубнике, малине и смородине содержатся калий и антоцианы, поддерживающие здоровье сосудов. Кроме того, особенно выделяется смородина, которая в этом списке находится на первом месте.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

«Хорошо зарекомендовали себя и другие дары природы: боярышник, черноплодная рябина, жимолость и калина. Боярышник можно использовать в виде отвара. Жимолость лучше есть свежей либо готовить из нее желе или не очень сладкое варенье. Калину и черноплодную рябину удобно перетереть, а потом заморозить: из такой заготовки легко делать морсы и компоты», — отметила Лялина.

Среди овощей особенно полезны чеснок и лук, а также запеченный картофель в кожуре, листовые салаты, тыква. Не лишней будет зелень и травяные напитки, например, чай с мятой или с цветками календулы, отвары из пастушьей сумки и подорожника, подчеркнула специалист.

«Важно помнить, что питание — это только часть контроля давления. Чтобы поддерживать его в норме, стоит следить за количеством соли в рационе (а значит, ограничивать натрий) и держать вес под контролем», — добавила Лялина.

Ранее нутрициолог Николай Миллер раскрыл способ избежать вреда от употребления арбуза. По мнению специалиста, здоровым людям лучше есть его в первой половине дня, чтобы частые позывы в туалет не прерывали полноценный сон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Пожар уничтожил склад DNS во Владивостоке. Огонь охватил 5000 «квадратов». Что известно о ЧП?
    Российские войска атаковали Одессу
    В ЕГЭ по истории добавят устную часть
    Изменения в правилах ОСАГО и квитанциях ЖКХ, выплаты самозанятым и все налоги в одном месте. Что изменится в России с 1 августа?
    Украине предрекли потерю возможности повлиять на исход конфликта
    Украина атаковала логистический центр в тысяче километров от границы
    Женщина пережила 10-минутную остановку сердца и рассказала о видениях ледяного человека
    На Украине заявили о замирании фронта
    Россия вышла в лидеры по добыче осетровых
    Опубликованы кадры мощного пожара на складе во Владивостоке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok