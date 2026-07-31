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08:24, 31 июля 2026 (обновлено: 08:31, 31 июля 2026)Россия

В DNS высказались о «стороннем воздействии» при пожаре на складе во Владивостоке

Директор DNS Алексеев: Стороннее воздействие при пожаре во Владивостоке маловероятно
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В DNS высказались о причинах масштабного пожара, уничтожившего склад на Днепровской улице во Владивостоке. Совладелец и директор DNS Group Дмитрий Алексеев заявил в Telegram-канале, что достоверное заключение смогут предоставить специалисты.

«Жертв нет. Ущерб большой, точная сумма уточняется, и это займет какое-то время. На данный момент версия стороннего воздействия представляется маловероятной», — отметил Алексеев.

По его словам, оперативные службы смогли добиться того, чтобы возгорание не распространилось за пределы объекта DNS.

Ранее ГУ МЧС России по Приморскому краю опубликовало видео полыхающего здания. Пожар удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров. У помещения обрушилась крыша. Доставка товаров компании по городу остановлена, а заказы зависли на неопределенный срок.

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