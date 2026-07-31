В России предложили запретить банкам отказывать в кредитах жителям новых регионов

Депутат Афонин: Банки не должны отказывать в кредитах жителям новых регионов России

В России призвали банки предоставлять равный доступ к кредитам и ипотеке всем гражданам страны независимо от региона проживания. С такой инициативой депутаты фракции КПРФ Юрий Афонин, Алексей Куринный, Казбек Тайсаев и Айрат Гибатдинов обратились к председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру». Депутаты обратили внимание, что отказы жителям Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по территориальному признаку нарушают конституционные принципы равенства.

«К нам все чаще обращаются граждане, которые сталкиваются с отказами в получении кредитов или существенными ограничениями исключительно из-за места своей постоянной регистрации. Это не только создает серьезные сложности для людей при решении бытовых вопросов и ведении бизнеса, но и объективно тормозит экономическую интеграцию вновь присоединенных регионов в единое экономическое пространство страны», — пояснил Афонин.

По его словам, банки вправе самостоятельно определять условия кредитования, исходя из финансовой политики и оценки рисков, и это нормальная практика. Однако такая политика должна соответствовать конституционным принципам равенства граждан и не может приводить к ограничению их прав исключительно по территориальному признаку. КПРФ предлагает законодательно запретить необоснованный отказ в предоставлении банковских продуктов и услуг, если единственным основанием для такого отказа является место постоянного проживания гражданина.

«Все граждане страны должны иметь равный доступ к финансовым инструментам независимо от региона, в котором они живут. Такой подход соответствует и Конституции, и принципам единого экономического пространства нашей страны», — заключил Афонин.

Ранее сообщалось, что в июне средний срок потребительских кредитов в России снизился. В годовом выражении средний срок сократился на 4,9 процента, до 2,13 года. При этом в месячном он вырос на 2,2 процента.

