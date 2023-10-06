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13:57, 6 октября 2023Экономика

Власти Германии ухудшили прогноз по экономике страны

Reuters: правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4%

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В правительстве Германии спрогнозировали падение экономики страны на 0,4 процента по итогам 2023 года, хотя в апреле власти ожидали аналогичного прироста к концу декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Бундестаге.

На пересмотр оценки в сторону ухудшения повлияли ряд факторов, включая сохраняющуюся инфляцию и высокие цены на энергоносители. Кроме того, на дальнейшие перспективы экспортоориентированной немецкой экономики продолжают оказывать давление слабые темпы восстановления международной торговли, посетовали собеседники агентства.

Ожидается, что инфляция в ФРГ составит 6,1 процента к концу 2023 года и 2,6 процента в 2024-м. При этом целевым показателем для Германии являются темпы роста потребительских цен на уровне двух процентов, уточнили в немецком правительстве.

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В числе других факторов, сдерживающих развитие страны, аналитики назвали слабый уровень деловой активности в промышленном секторе и самые высокие за последнее десятилетие процентные ставки. В то же время местные власти ожидают улучшения динамики в следующие несколько лет. Так, согласно обновленной оценке правительства, крупнейшая экономика еврозоны должна будет вырасти на 1,3 процента в 2024-м и на 1,5 процента в 2025 году.

Ранее генеральный директор Commerzbank Манфред Кноф призвал привести модернизацию и структурную перестройку экономики Германии, чтобы не допустить роста недовольства среди граждан и расцвета влияния правых партий в стране. Для этого местным властям, по его мнению, необходимо в большей степени привлекать инвестиции со стороны представителей малого и среднего бизнеса.

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    Анатолий Акулов
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