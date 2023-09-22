Крупнейшей экономике Европы предрекли структурную перестройку

Commerzbank: модернизация экономики ФРГ поможет избежать расцвета правых партий

Экономике Германии необходима модернизация и структурная перестройка, чтобы не допустить роста недовольства среди граждан и расцвета влияния правых партий в стране. Об этом заявил генеральный директор Commerzbank Манфред Кноф. Его слова приводит CNBC.

Для обеспечения стабильного роста немецкой экономики, считающейся крупнейшей в Евросоюзе (ЕС), властям необходимо в большей степени привлекать инвестиции со стороны представителей малого и среднего бизнеса. Причиной недостаточного объема вложений глава банка назвал структурные проблемы экономики Германии.

«Население недовольно и может видеть, что структурные проблемы не решаются. Долгое время мы были в значительной степени в хорошей форме (...) и не были готовы к модернизации», — посетовал Кноф.

Ранее газета Tagesspiegel со ссылкой на исследование Фонда Фридриха Эберта сообщила о резком росте числа правых экстремистов в Германии. За последние четыре года их количество в стране увеличилось более чем в три раза. В 2018-2019 годах радикальных политических взглядов придерживалось 2,5 процента опрошенных. В 2023-м подобных активистов в ФРГ аналитики насчитали 8,3 процента. За этот период времени доля респондентов, которые поддержали бы правую диктатуру при определенных обстоятельствах, почти удвоилась и составила 6,6 процента.

