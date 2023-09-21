В Германии сообщили о резком росте числа правых экстремистов

Tagesspiegel: число правых экстремистов в Германии выросло более чем в три раза

Число правых экстремистов в Германии выросло более чем в три раза за четыре года. Об этом сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на исследование Фонда Фридриха Эберта.

Отмечается, что радикальных позиций в 2018-2019 годах придерживалось 2,5 процента опрошенных. В текущем исследовании это значение выросло до 8,3 процента.

В ходе опроса респондентов спрашивали о наводнении страны иностранцами, доверии демократии, просили оценить антисемитские высказывания, а также независимость и самостоятельность политиков.

Так с утверждением о засилье в стране иностранцев согласились 11,8 процента участников опроса. Удвоилась доля респондентов, которые поддержали бы правую диктатуру при определенных обстоятельствах (с 3,7 до 6,6 процента) и согласились с антисемитскими высказываниями (с 3,3 до 5,7 процента).

«Заметен также рост ответов «частично согласен». Если четыре года назад 16,3 процента опрошенных частично поддерживали правую диктатуру, то в нынешнем исследовании эта цифра составляет 23,3 процента», — отмечается в публикации.

Почти каждый третий респондент считает, что политики — всего лишь марионетки стоящих за ними сил. 15,5 процента опрошенных отнесли себя к правоцентристам, что почти на шесть процентных пунктов больше, чем в 2018-2019 годах.

Также зафиксировано снижение доверия к демократическим институтам: почти треть опрошенных считают, что власть имущие обманывают народ, а каждый пятый считает, что Германия больше похожа на диктатуру, чем на демократию.

Ранее Управление по защите конституции в земле Бранденбург признало молодежную организацию ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) как занимающуюся экстремистской деятельностью. Ведомство сочло доказанным экстремизм в рядах организации Junge Alternative. При этом ужесточение ее оценки не подразумевает запрет или ограничение деятельности.

По данным ведомства, в Junge Alternative экстремистами на 2022 год считались 90 человек, а во всей АдГ — 730 человек.