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13:49, 12 июля 2023Мир

Ультраправую молодежь Германии признали экстремистами

В Германии молодежную организацию ультраправой партии АдГ признали экстремистской

Фото: Christian Mang / Reuters

Управление по защите конституции в земле Бранденбург признало молодежную организацию ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) как занимающуюся экстремистской деятельностью. Об этом сообщает издание Focus.

Ведомство сочло доказанным экстремизм в рядах организации Junge Alternative. При этом ужесточение ее оценки не подразумевает запрет или ограничение деятельности.

Подозрения в экстремизме в адрес молодежи партии АдГ выдвигались с 2019 года. Управление по защите конституции ФРГ неоднократно обнаруживало «нарушения основ свободного демократического строя», поясняется изданием. В апреле текущего года Федеральное управление по защите конституции также признало Junge Alternative экстремистским движением, однако не усмотрело в этом угрозы безопасности в стране.

По данным ведомства, в Junge Alternative экстремистами на 2022 год считались 90 человек, а во всей АдГ — 730 человек.

В июне Politico писало, что в Германии растет популярность АдГ. Рейтинг ее поддержки вырос с 10 процентов в июне 2022-го до 18 процентов в июне 2023 года. Прежде всего популярность АдГ выросла в восточной части Германии: Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии.

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    Антон Похиляк
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