В Германии выросла популярность ультраправых

Politico: немецкие политики беспокоятся из-за роста рейтингов «Альтернативы для Германии»

В Германии растет популярность правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»). За год рейтинг поддержки вырос с 10 процентов в июне 2022 года до 18 процентов в июне 2023 года. Об этом сообщило издание Politico.

Опросы, проведенные агентством Insa и институтом Infratest dimap, также показывают, что рейтинги правых увеличились до примерно 18-19 процентов. Теперь они могут конкурировать с правящими партиями социал-демократов и правоцентристским блоком ХДС/ХСС.

Прежде всего популярность «АдГ» выросла в восточной части Германии: Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии. Там в 2024 году пройдут местные выборы. Такая тенденция пугает политиков-демократов. Ведь правые выступают против поддержки иммиграции и экологической повестки. Законопроект о запрете использования ископаемых энергоносителей вызвал много споров в правительстве и привел к публичным конфликтам.

Немецкие эксперты предположили, что за «АдГ» будут голосовать те, кто недоволен нынешним правительством. А таких, как оказалось, среди немцев немало.

Ранее выяснилось, что немецкая экономика вошла в рецессию. В первом квартале 2023 года ВВП Германии упал на 0,3 процента.