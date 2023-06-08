Экономика Европы вошла в рецессию

Eurostat: экономика еврозоны вошла в рецессию в I квартале 2023-го, ВВП сократился на 0,1%

В первом квартале 2023 года экономика зоны евро официально вошла в рецессию — ВВП сократился на 0,1 процента после снижения в предыдущем квартале. Об этом свидетельствуют данные европейского статистического агентства Eurostat.

Из 20 государств зоны евро рецессия затронула семь: Германию, Литву, Мальту, Нидерланды, Грецию, Ирландию и Эстонию. Самое сильное падение показателя зафиксировано в Ирландии (минус 4,6 процента). Экономика Литвы сократилась на 2,1 процента, Нидерландов — на 0,7 процента. В крупнейшей экономике Европы — Германии — в первом квартале ВВП снизился на 0,3 процента.

Аналитики Bloomberg при этом отмечают, что после серьезного энергетического шока экономика еврозоны столкнулась с максимально мягкой рецессией. В регионе ожидали гораздо более значительного экономического ущерба в результате начала боевых действий на Украине. Незначительной рецессию назвали и в Еврокомиссии — представитель органа Верле Нютс отметила, что сейчас ситуация на рынке труда позитивная, что подтверждает экономическую устойчивость еврозоны.

По данным статистического агентства, текущий спад был обусловлен сокращением государственных трат и расходов домохозяйств. Также на показатель негативно повлияло снижение товарно-материальных запасов, а восстановление торговли оказало поддержку европейской экономике, пишет Bloomberg.

Однако европейские власти ожидают, что ситуация улучшится уже во втором квартале. Согласно свежему прогнозу Еврокомиссии, в 2023 году европейский ВВП по итогу 2023 года увеличится на 1,1 процента, а в 2024-м вырастет на 1,6 процента.