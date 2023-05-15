В Европе улучшили прогноз по росту ВВП

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП Евросоюза до 1 процента в 2023 году

Еврокомисия (ЕК) улучшила прогноз по ВВП, но ухудшила по инфляции в еврозоне и Евросоюзе. Об этом говорится в опубликованном 15 мая документе.

ЕК повысила значения ожидаемого роста ВВП еврозоны по сравнению с прошлым прогнозом с 0,3 процента до 1,1 процента по итогам текущего года, и с 1,5 до 1,6 процента — в 2024 году. При этом прогноз по росту ВВП ЕС также был пересмотрен. Его повысили до 1 процента в 2023 году (с 0,8 процента) и 1,7 процента в 2024 году (с 1,6 процента).

Согласно предварительной оценке Евростата, за первый квартал текущего года ВВП Евросоюза вырос на 0,3 процента, еврозоны — на 0,1 процента. «Благодаря усилиям по укреплению энергетической безопасности, чрезвычайно устойчивому рынку труда и решению проблем с поставками мы избежали зимней рецессии и настроены на умеренный рост», — приводит Bloomberg слова еврокоммисаар по экономике Паоло Джентилони.

Из весеннего экономического прогноза ЕК следует, что Эстония станет единственной страной в еврозоне, которую ожидает снижение ВВП по итогам 2023 года — на 0,4 процента. За пределами еврозоны сокращение экономики на 0,5 процента прогнозируют и в Швеции, при этом ожидания были также улучшены по сравнению с отчетом прошлого квартала.

В то же время прогнозные значения по росту потребительских цен в еврозоне были повышены до 5,8 процента в этом году и 2,8 процента в 2024 году — с 5,6 и 2,5 процента соответственно. Причиной изменения стало увеличение оценки так называемой базовой инфляции в 2023 году, при расчете которой не учитываются цены на продукты питания и энергоносители, — на 0,75 процентного пункта, до 6,1 процента. По словам чиновников, этот показатель превысит общий индекс роста цен как в этом году, так и в следующем.

Прогноз ЕК по общему росту цен в еврозоне в этом году теперь на 0,5 процента выше ожиданий Европейского центрального банка, обнародованных в марте. 4 мая регулятор принял решение повысить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75 процента годовых, в попытках укротить инфляцию.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия ожидает сокращения ВВП России по итогам 2023 года на 0,9 процента. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущим прогнозом от осени 2022 года, где говорилось о падении на 3,2 процента. В 2024 году аналитики ожидают роста на 1,3 процента вместо предполагавшегося ранее увеличения на 0,9 процента.