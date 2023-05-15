Еврокомиссия пересмотрела оценку снижения экономики России

Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России на 2023 год до падения на 0,9 процента

По итогам 2023 года ВВП России сократится на 0,9 процента. Об этом говорится в обновленном прогнозе Еврокомиссии (ЕК). Это значительное улучшение по сравнению с предыдущим прогнозом от осени 2022 года, где говорилось о падении на 3,2 процента.

В 2024 году аналитики ожидают роста на 1,3 процента вместо предполагавшегося ранее роста на 0,9 процента.

Ранее Минэкономразвития сообщило о замедлении спада ВВП России в марте 2023 года до 1,1 процента в годовом выражении после снижения на 2,9 процента в феврале. При этом в ведомстве полагают, что по итогам года рост ВВП составит 1,2 процента.

Средним между двумя прогнозами является оценка Международного валютного фонда (МВФ). По его оценкам в текущем году ВВП вырастет на 0,7 процента, а по итогам 2024-го — на 1,3 процента. Темп роста мировой экономики эксперты ожидают на уровне 2,8 процента.