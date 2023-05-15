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11:41, 15 мая 2023Экономика

Еврокомиссия пересмотрела оценку снижения экономики России

Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России на 2023 год до падения на 0,9 процента

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам 2023 года ВВП России сократится на 0,9 процента. Об этом говорится в обновленном прогнозе Еврокомиссии (ЕК). Это значительное улучшение по сравнению с предыдущим прогнозом от осени 2022 года, где говорилось о падении на 3,2 процента.

В 2024 году аналитики ожидают роста на 1,3 процента вместо предполагавшегося ранее роста на 0,9 процента.

Ранее Минэкономразвития сообщило о замедлении спада ВВП России в марте 2023 года до 1,1 процента в годовом выражении после снижения на 2,9 процента в феврале. При этом в ведомстве полагают, что по итогам года рост ВВП составит 1,2 процента.

Средним между двумя прогнозами является оценка Международного валютного фонда (МВФ). По его оценкам в текущем году ВВП вырастет на 0,7 процента, а по итогам 2024-го — на 1,3 процента. Темп роста мировой экономики эксперты ожидают на уровне 2,8 процента.

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Платон Щукин
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