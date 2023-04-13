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18:20, 13 апреля 2023Экономика

МВФ предсказал снижение ВВП сразу у нескольких стран

Глава МВФ: несколько стран могут потерять до 12% ВВП из-за фрагментации экономики

Фото: Reuters

В долгосрочной перспективе сразу несколько стран могут потерять до 12 процентов ВВП. К этому приведет фрагментация потоков капитала, которая станет еще одним ударом по глобальному экономическому росту, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Опубликованные МВФ показатели являются худшим среднесрочным прогнозом за десятки лет. Такие цифры объясняют высокой базовой инфляцией, а также серьезными потрясениями в финансовом секторе. В докладе организация подчеркнула, что ценовое давление сохраняется даже при снижении инфляции за счет роста процентных ставок и удешевления продуктов питания и энергоносителей.

В апрельском макропрогнозе МВФ эксперты предсказали, что в 2023-м темпы роста мировой экономики замедлятся с 3,4 до 2,8 процента. При наиболее пессимистичном сценарии они могут упасть даже ниже двух процентов. Также, с вероятностью 15 процентов МВФ прогнозирует глобальную рецессию из-за падения глобального роста ниже темпов прироста населения.

Вместе с тем аналитики МВФ улучшили прогноз по ВВП России. По их оценкам по итогам текущего года он вырастет на 0,7 процента, а по итогам 2024-го — на 1,3 процента (минус 0,8 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом). В Минэкономразвития России отметили, что эксперты международного фонда ранее недооценили степень гибкости российской экономики.

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Вячеслав Агапов
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