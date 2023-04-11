МВФ улучшил прогноз по экономике России

ВВП России, по оценкам МВФ, по итогам 2023 года вырастет на 0,7%

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по по ВВП России на 2023 год. Об этом со ссылкой на данные доклада фонда сообщает РБК.

По оценкам МВФ, российский ВВП по итогам текущего года вырастет на 0,7 процента, а по итогам 2024-го — на 1,3 процента (минус 0,8 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом). Мировая экономика в целом вырастет на 2,8 и 3 процента в этом и будущем году соответственно.

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Ранее аналитики Всемирного банка заключили, что по итогам 2023 года ВВП России упадет на 0,2 процента. Организация улучшила предыдущий прогноз на 3,1 процентного пункта (последний раз ВБ ухудшил прогноз с 2 до 3,3 процента). Однако прогноз относительно 2024 года Всемирный банк ухудшил — теперь организация ожидает, что рост ВВП страны составит 1,2 процента вместо 1,6.

Комментируя отчет организации, в Минэкономразвития отметили, что эксперты недооценили степень гибкости российской экономики.