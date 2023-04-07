Власти прокомментировали прогноз Всемирного банка по ВВП России

Минэкономразвития о прогнозе Всемирного банка: Запад недооценил гибкость экономики России

В ответ на улучшение Всемирным банком прогноза по падению ВВП России в Минэкономразвития заявили, что западные эксперты недооценили степень гибкости российской экономики. Комментарий ведомства приводит РБК.

В пресс-службе министерства объяснили, что выдержать беспрецедентное санкционное давление удалось во многом благодаря ставке на частный бизнес. Минэк добавил, что на основании динамики индикаторов за январь и февраль закладывает рост ВВП в своих прогнозах уже в 2023 году.

Минэкономразвития также отметило, что стратегической задачей для властей является «вывод экономики на новые рубежи», а не просто адаптация к текущей ситуации. Именно на ее решение направлены все инструменты поддержки инвестиций в стране, добавило ведомство.

Ранее Всемирный банк сообщил в отчете, что ожидает падения ВВП России в текущем году на уровне 0,2 процента. Организация улучшила предыдущий прогноз на 3,1 процентного пункта. Однако ожидания относительно 2024 года Всемирный банк ухудшил: по его прогнозам, рост ВВП страны составит 1,2 процента вместо 1,6. В 2025 году экономика вырастет на 0,8 процента, считают эксперты.