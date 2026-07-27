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10:32, 27 июля 2026 (обновлено: 10:35, 27 июля 2026)Экономика

Десятки тысяч жителей российского города остались без воды

Более 22 тысяч жителей Владивостока остались без воды из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Десятки тысяч жителей Владивостока остались без воды из-за аварии. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По информации ведомства, утром в понедельник, 27 июля, из-за прорыва на водоводе холодного водоснабжения лишились более 22 тысяч человек, проживающих на улицах Адмирала Кузнецова, Ладыгина, Нейбута, Черняховского и Адмирала Юмашева.

В прокуратуре отметили, что организовали проверку по факту произошедшего и поставили на контроль проведение работ по ликвидации аварии.

Накануне сообщалось, что 22 тысячи человек во Владивостоке остались без электричества.

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