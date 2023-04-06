Всемирный банк оценил сокращение ВВП России в 2023 году

Всемирный банк улучшил прогноз по падению ВВП России в 2023 году до 0,2% вместо 3,3%

По итогам 2023 года ВВП России упадет на 0,2 процента, ожидает Всемирный банк (ВБ). Об этом сказано в отчете, опубликованном на сайте организации.

Организация улучшила предыдущий прогноз на 3,1 процентного пункта (последний раз ВБ ухудшил прогноз с 2 до 3,3 процента). Однако прогноз относительно 2024 года Всемирный банк ухудшил — теперь организация ожидает, что рост ВВП страны составит 1,2 процента вместо 1,6 процента. В 2025 году экономика вырастет на 0,8 процента, считают эксперты.

В текущем году организация также ожидает увеличения дефицита бюджета России на 3,7 процента в связи с мерами по стимулированию экономики в условиях санкций и сокращением нефтяных доходов страны. При этом инфляция затормозится до шести процентов и достигнет целевого уровня в четыре процента в 2025 году.

Другие оценки развития экономики приводят в России. Согласно действующему прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году спад ВВП составит 0,8 процента. Центробанк считает, что динамика ВВП будет в диапазоне от минус 1 до плюс 1 процента. Опрошенные ЦБ аналитики ждут падения на 1,1 процента. Рейтинговое агентство АКРА в конце марта сообщило, что при базовом сценарии ВВП России может сократиться на 1-1,5 процента.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин ранее заявлял, что уже в 2024 году российская экономика сможет обогнать по темпам роста развитые страны. Президент России Владимир Путин позднее также предупредил, что западные санкции в отношении России могут оказать негативное влияние на экономику страны.