Всемирный банк дал прогноз по ВВП России в ближайшие два года

Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду ВВП России в 2023 году с 2 до 3,3%

Всемирный банк (ВБ) изменил прогноз по ВВП России на два года вперед, следует из доклада организации, посвященного перспективам развития мировой экономики (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По оценкам организации, в 2023 году экономика страны сократится на 3,3 процента, что хуже июньских ожиданий в 2 процента. В 2024 году притом ВВП вернется к росту — 1,6 процента (ранее — 2,2 процента).

За 2022 год, по подсчетам аналитиков организации, экономика России сократилась на 3,5 процента (оценка российского Минфина — 2,7 процента). Спад оказался гораздо менее масштабным, чем ожидал ВБ в июне, — тогда приводилась цифра в 8,9 процента.

Положительное влияние на экономику оказали меры фискальной поддержки, более высокий по сравнению с исходными ожиданиями уровень добычи нефти и диверсификация ее экспорта. Быстрее, чем предполагалось, стабилизировались и условия на финансовом рынке — благодаря в том числе мерам контроля за капиталом. Удалось также сдержать инфляцию и ограничить сокращение реальных доходов.

При этом эксперты банка отмечают ухудшение ситуации с инвестициями, обусловленное санкциями, а также сокращение потребительских расходов. Кроме того, негативно на экономической активности в России сказался уход иностранных компаний и высокая степень неопределенности. Отмечает ВБ и риски, связанные с ограниченным поступлением новых технологий в страну и оттоком граждан.

Также банк полагает, что существует угроза ослабления рубля, связанная со снижением цен на энергоносители, что может ускорить темпы инфляции в стране. В начале января стало известно, что основной российский экспортный сорт нефти Urals торгуется уже почти в два раза дешевле эталонного сорта Brent. В Министерстве энергетики притом сообщили, что Россия может ввести новые меры для ограничения дисконта на свою нефть.